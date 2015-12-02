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ضبط 300 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا

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ضبط 300 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا ضبط 300 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا

>تمكن ضباط وحدة مباحث تموين قنا من ضبط كمية من الأعلاف والسولار المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

تلقي اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارًا يفيد تمكن حملة من مباحث بقنا من ضبط آدهم. ا م ا 46 سنة تاجر سماد بمركز قفط لقيامه بتجميع طن و 200 كيلو جرام من الأعلاف بدون فواتير، كما تم ضبط هشام ا م 20 سنه عامل بمركز قوص لقيامه بتجميع كمية من السولار المدعم لبيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر، وعثر بحوزته علي 300 لتر سولار.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.

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مصر 365

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