ضبط 22رشاش جرينوف و كيلو أفيون بسوهاج

تمكنت حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية الكتكاتة بمركز ساقلته بسوهاج، من ضبط 22 بندقية آلية وكيلو أفيون عقب اشتباكات بين عائلتي “الرماضنة والحرازوة” أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وكانت حملة أمنية اشرف عليها اللواء احمد ابو الفتوح، مدير امن سوهاج، وقادها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد احمد الراوي، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد عبده خطاب، رئيس مباحث ساقلته، مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزي و4 مدرعات قد تمكنت من ضبط 22 بندقية آلية ورشاش جرينوف وكيلو أفيون.

وكانت اشتباكات مسلحة قد عائلتي “الرماضنة والحرازوة” بقرية الكتكاتة أثر خلافات سابقة بينهم أسفرت عن مقتل شخص ينتمي لعائلة سهل تصادف تواجده بمسرح الاشتباكات وإصابة اثنين آخرين الرماضنة وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالمنطقة وتمكنت من وقف الاشتباكات بين الطرفين.