بالأسماء.. مصرع رقيب شرطة وإصابة 19 شخصا فى حادث لورى الشرطة بالوادى الجديد

لقى رقيب شرطة مصرعه وأصيب 3 آخرون من أفراد الشرطة بينهم ضابط، وبالإضافة إلى إصابة 16 سجين فى حادث انقلاب سيارة لورى شرطة بالقرب من نقطة الكيلو 60 بمنطقة النقب على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد.

السيارة كانت قادمة من مديرية أمن أسيوط لنقل سجناء إلى سجن الوادى الجديد العمومى، وأسفر الحادث عن وفاة محمد عبد العال التهامى رقيب شرطة 28 سنة من مركز ديروط محافظة أسيوط، وإصابة كل من ملازم أول محمد شكرى فوزى ورقيب عاطف سيد زكى بكسور وجروح متفرقة.

كما أصيب من السجناء كلا من حازم محمود التونى وعمرو حسنى مهران ورفعت كمال متولى وإبراهيم أحمد أحمد وعلى إبراهيم مرسى وأيمن محمد حماد وأحمد معتمد محجوب وأحمد على سيد وسيد عبد النعيم إسماعيل وحامد البدرى نصير وعبد الرحمن غريب وحسنى تمام هلال وعبد الرازق أحمد سيد وعبد الرحمن أحمد محمود وفتحى على عبد العالى وعلى أحمد على وإسلام حسين محمد.

تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الخارجة العام وإحالة عدد منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهم وإيداع جثة الرقيب المتوفى بمشرحة مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث.

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