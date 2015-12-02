جابر نصار يخلع ملابسه لارتداء تيشرت حملة ضد التحرش: "عايز واحد للمدام"

خلع الدكتور جابر نصار، ملابسه لارتداء تشيرت حملة "HeForShe"، تضامنا معها، قائلا "عايز واحدة تانى للمدام عشان التضامن مع المرأة"، مضيفا أنه سعيد بتفاعل الطلاب مع الحملات التوعوية والإرشادية ضد العنف والتحرش بالمرأة .

جاء ذلك عقب إهداء ميواكاتو مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، التشيرت للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أثناء الاحتفال بانطلاق الحملة ضمن فعاليات الـ16 يوما، لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة القاهرة.

وتأتى الاحتفالية فى إطار عرض أنشطة وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة كنموذج لريادة جامعة القاهرة فى تنفيذ حملة "HeForShe"، والتى تقدمه الدكتورة مها السعيد، رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، ثم عرض طلابى لرياضة الايكيدو من فنون القتال اليابانية للدفاع عن النفس، وعرض موسيقى من مغنى الراب زاب ثروت، أحد رواد حملة "HeForShe".

يذكر أن حملة الـ16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، بدأت 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر، وهى حملة عالمية تشارك فيها الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية الأمم المتحدة، وتشارك بها جامعة القاهرة تحت شعار "جامعة آمنة للجميع".



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