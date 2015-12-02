محافظ البنك المركزى بلقاء السيسى: طرح عطاء استثنائى لتلبية طلبات الاستيراد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، بطارق عامر محافظ البنك المركزى. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن طارق عامر استعرض خطة عمل البنك المركزى التى يعتزم تطبيقها عقب توليه مهام عمله رسمياً، والتى تتضمن طرح عطاء استثنائى جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.