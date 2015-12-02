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محافظ البنك المركزى بعد لقاء السيسى: احتياطى النقد الأجنبى "مطمئن"

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محافظ البنك المركزى بعد لقاء السيسى: احتياطى النقد الأجنبى "مطمئن" محافظ البنك المركزى بعد لقاء السيسى: احتياطى النقد الأجنبى "مطمئن"
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، سداد البنك المركزى لكل مستحقات المستثمرين الأجانب فى البورصة، مشيراً إلى المردود القوى والإيجابى لهذا القرار على المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب بالنظر إلى ما يبعثه من ثقة فى الاقتصاد المصرى وما يساهم به فى تعزيز توافر السيولة بالسوق خلال الفترة القادمة.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى به اليوم، الأربعاء، أنه يحرص على تلبية التمويلات المطلوبة فى القطاعات المهمة، مشيراً إلى ضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضى، واعتزامه ضخ مزيد من السيولة الدولارية فى السوق خلال الشهر الجارى.

وأكد على أن الاحتياطى من النقد الأجنبى مُطمئن وأن الوضع الحالى مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة.
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مصر 365