أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الداخلية الفرنسى يعلن إغلاق 3 مساجد فى باريس

Google+ Print
وزير الداخلية الفرنسى يعلن إغلاق 3 مساجد فى باريس وزير الداخلية الفرنسى يعلن إغلاق 3 مساجد فى باريس

أخبار فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن الشرطة الفرنسة تمكنت من إغلاق 3 مساجد فى فرنسا منذ بدء حالة الطوارىء التى اعقبت هجمات باريس، وكان أخرهم مسجد بمدينة لانى سور مارن بعد عملية أمنية أجرتها الشرطة صباح اليوم.

ووفقاً لصحيفة " لو فيجارو"، قال الوزير الفرنسى، أن المسجدان الأخران اللذان تمت إغلاقهم، كان أحدهم فى مدينة ليون والآخر فى جان فيلييه، وكانت على أثر مداهمات للشرطة الأسبوع الماضى.

وقال كازنوف أن المداهمات التى جرت مؤخراً فى مدينة لانى سور مارن فى سان أى مارن، أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بهم والعثور على أسلحة خفيفة " مسدسات"، و22 حالة تعد على أملاك الغير".

موضوعات متعلقة..


>- إذاعة فرنسية ترصد جولة صلاح عبد السلام فى أوروبا قبل تفجيرات باريس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365