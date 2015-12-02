وزير الداخلية الفرنسى يعلن إغلاق 3 مساجد فى باريس

أخبار فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن الشرطة الفرنسة تمكنت من إغلاق 3 مساجد فى فرنسا منذ بدء حالة الطوارىء التى اعقبت هجمات باريس، وكان أخرهم مسجد بمدينة لانى سور مارن بعد عملية أمنية أجرتها الشرطة صباح اليوم.

ووفقاً لصحيفة " لو فيجارو"، قال الوزير الفرنسى، أن المسجدان الأخران اللذان تمت إغلاقهم، كان أحدهم فى مدينة ليون والآخر فى جان فيلييه، وكانت على أثر مداهمات للشرطة الأسبوع الماضى.

وقال كازنوف أن المداهمات التى جرت مؤخراً فى مدينة لانى سور مارن فى سان أى مارن، أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بهم والعثور على أسلحة خفيفة " مسدسات"، و22 حالة تعد على أملاك الغير".

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