8 مشروعات بتكلفة 313 مليون جنيه و1600 فرصة عمل ببنى سويف

عقد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ، بحضور ممثلين عن : الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمستشار القانوني ورئيسي جمعية المستثمرين والغرفة التجارية بالمحافظة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير مكتب خدمة المستثمرين ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة وعدد من الجهات ذات الصلة وذلك ضمن متابعة قطاع الاستثمار والوقوف على احتياجاته.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تم الموافقة على تخصيص 8 مشروعات استثمارية بتكلفة 313 مليون وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل في مناطق 1/31 و2/ 31 و4/31 ومنطقة كوم أبو راضى الصناعية ، وذلك في العديد من المجالات منها انتاج لوحات توزيع كهربائية وكابلات ووصلات وسحب سلك نحاس ، ونشر وتشغيل وجلي الرخام والجرانيت ، انتاج البلاط والسيراميك وتابلوهات وقطع خاصة للديكور ، تصنيع أدوات صحية من الخزف والصيني واكسسوارتها ، انتاج خرسانة جاهزة ، تصنيع حفاضات أطفال ، تصنيع وتجميع لمبات ليد ) led).

كما تمت الموافقة على إعطاء مهل إضافية لبعض المستثمرين الجادين للحصول رخصة التشغيل لمصانعهم لتشجيعهم على مواصلة أنشطتهم الاستثمارية، وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال والذي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية والاستثمارية على مستوي المناطق الصناعية وبحث مشاكل الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة ، ومناقشة الموضوعات التي تم عرضها على المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن المحافظة تدعم الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، و تطبيق القانون في هذا الشأن والحرصً على ضمان حقوق الدولة بهدف تحقيق أكبر استفادة من هذا القطاع الهام في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

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