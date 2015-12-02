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فيديو | مرشح مدينة نصر: عدد من المرشحين يستخدمون الأموال والشائعات

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فيديو | مرشح مدينة نصر: عدد من المرشحين يستخدمون الأموال والشائعات فيديو | مرشح مدينة نصر: عدد من المرشحين يستخدمون الأموال والشائعات

حمدي بخيت

أشاد اللواء حمدي بخيت مرشح مدينة نصر في جولة الإعادة مستقل خلال جولة تفقدية له عن سير العملية الأنتخابية بالجامعة العمالية، بتأمين اللجان من قبل رجال الجيش و الشرطة للعملية الانتخابية.

وبسؤاله عن سبب الأعداد القليلة من الذين شاركو في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، قائلا: “الناس تعبت من كتر النزول، وده أخر استحقاق ليهم”، حيث في أقل من عامين نزل المواطنين أكثر من مرة في استفتاء على دستور، وعلى انتخابات رئاسية، وأخيرًا الاستحقاق الثالث والأخير الانتخابات البرلمانية.

فيما أوضح إنه تم رصد عدد من التجاوزات بعدد من اللجان، مؤكدًا أنه يوجد عدد من المرشحين يلعبون بالأموال والشائعات.

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المراسل : عمر عبد الناصر

 

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