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بدء اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة رئيس وزراء مصر ولى ولى عهد السعودية بالرياض

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بدء اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة رئيس وزراء مصر ولى ولى عهد السعودية بالرياض بدء اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة رئيس وزراء مصر ولى ولى عهد السعودية بالرياض
بدأ الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المصرية - المشتركة فعالياته بقاعة المؤتمرات بالديوان الملكى بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة كل من الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس الوزراء وزير الدفاع السعودى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كبار الوزراء والمسئولين فى الجانبين.

ومن المقرر ان يتناول اجتماع اللجنة التنسيقية المصرية السعودية مجمل مجالات التعاون المشتركة إضافة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وقضايا مكافحة الإرهاب والشأن السورى واليمنى والليبي، كما سيتم وضع الخطوط العريضة إيذانا بابرام عدد من الاتفاقيات فى العديد من مجالات التعاون خاصة وان المملكة السعودية تعد الشريك التجارى العربى الأول لمصر ومن أكبر الدول العربية المستثمرة بمصر.

فيما يهدف اجتماع اللجنة التنسيقية أيضا إلى توسيع حجم العلاقات الثنائية وتنمية حجم التبادل التجارى، وتفعيل آلية الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين لما لذلك من أهمية فى زيادة حجم التجارة البينية وصولا لهدف البلدين المشترك فى تحقيق التكامل الاقتصادى والعمل على جعلهما محورا رئيسيا فى حركة التجارة العالمية وتكثيف الاستثمارات المتبادلة المصرية السعودية واستكمال تدشين المشروعات المشتركة فيما ترجع أهمية اللجنة إلى أنها تأتى ايضا متماشية مع سياسة البلدين لتوطيد ودفع العلاقات المصرية السعودية فى كافة المجالات بما يخدم مستقبل الشعبين الشقيقين.

يذكر أن الوفد المصرى يضم كل من وزراء الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، والخارجية سامح شكرى والكهرباء المهندس محمد شاكر والاستثمار الدكتور اشرف سلمان، والإسكان الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والبترول المهندس طارق الملا، بينما يضم وفد المملكة السعودية عددا من الوزراء وكبار المسئولين بالمملكة السعودية.

- رئيس الوزراء يغادر إلى الرياض لإطلاق مجلس التنسيق السعودى المصرى

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مصر 365

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