العليا للانتخابات: تأخر فتح 15 لجنة.. وتلقينا 36 شكاوى بمخالفات الدعاية

قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات بأن النصف الأول من اليوم الثانى لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات شهدت فتح جميع اللجان فى موعدها عدا 15 لجنة، وحدث توقف فى لجنتين بسبب مشادات إلا إنه تم استأنف العمل بعد انتهاء المشادات.

وأوضح "مروان" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، انه تم ضبط مواطنة قامت بالاعتداء على القوة الأمنية المكلفة بحراسة أحدى اللجان الفرعية، كما تلقت اللجنة 36 شكوى وجميعها متعلق بمخالفات الدعاية.

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