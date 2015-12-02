بالصور .. ضابط بالقوات المسلحة يصلح مقاعد تلاميذ مدرسة فى الشرقية

في لفتة إنسانية، بادر ضابط بالقوات المسلحة والمكلف بتأمين لجنة مدرسة الشاملية بمدينة القرين في الشرقية، بإصلاح المقاعد الخاصة بالتلاميذ وتبرعوا للمدرسة بملبغ مالى.

ولاحظت قوة التأمين عقب تسلمها المدرسة سوء حالة دورة المياه وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، فتبرع النقيب رامي ريمون بـ 200 جينه، وتم إصلاحها علي الفور، وخلال تواجده باللجنة اكتشف وجود عدد كبير من المقاعد المتهالكة، فاستدعي مجند المرافق، وقاما بإصلاحها، الأمر الذي ترك آثرا

> طيبيا في نفوس المواطنين في المدينة.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

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