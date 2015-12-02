مقتل قيادى بارز فى القوات الموالية للحكومة الليبية فى بنغازي

قتل قائد بارز فى القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا الاربعاء، واصيب خمسة عناصر فى هذه القوات، اثر استهدافهم بصاروخ فى مدينة بنغازى شرق ليبيا، بحسب ما افاد متحدث عسكرى وكالة فرانس برس.

وقال ناصر الحاسى المتحدث باسم قاعدة بنينا الجوية الواقعة جنوب مدينة بنغازى (الف كلم شرق طرابلس) "لقى آمر غرفة عمليات الجيش الليبى العقيد على الثمن مصرعه صباح اليوم فى محور سيدى فرج فى شرق بنغازي".

واضاف ان القائد العسكرى "قتل اثر استهدافه بقذيفة صاروخية اثناء محاولة قوات الجيش التقدم باتجاه معاقل الجماعات المتطرفة".

من جهتها، اعلنت وكالة الانباء "وال" القريبة من الحكومة المعترف بها ان "خمسة جنود من قوات الجيش اصيبوا" فى الهجوم الذى اودى بحياة الثمن.

ووقعت هذه الحادثة بعد يوم من قيام الجماعات المسلحة المناهضة للقوات الحكومية باستهداف محيط قاعدة بنينا الجوية الواقعة على بعد نحو 150 كلم جنوب بنغازى بثمانى وعشرين قذيفة، اصابت منازل سكنية وخلفت جرحى فى صفوف المواطنين، بحسب ما افادت مصادر عسكرية.

كما سقطت امس الثلاثاء قذائف عشوائية على حيين سكنيين فى بنغازي، ما ادى الى مقتل شخص واصابة ثلاثة اشخاص اخرين بجروح، وفقا لما افاد به فرانس برس مصدر طبى مسؤول فى المدينة.

وتشهد بنغازى منذ عام ونصف معارك دامية بين جماعات مسلحة بعضها متشدد بينها تنظيم الدولة الاسلامية وجماعة انصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة من جهة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها من جهة اخرى.

وتحاول القوات الحكومية التى يقودها الفريق الركن خليفة بلقاسم حفتر منذ اسابيع استعادة السيطرة على معسكرات تسيطر عليها الجماعات المناوئة لها فى بنغازي، والتقدم باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرتها.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل اكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا فى الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

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