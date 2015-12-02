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"تعليم إلاسماعيليه":مدرسة 24 أكتوبر خالية من"السحائى"

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"تعليم إلاسماعيليه":مدرسة 24 أكتوبر خالية من"السحائى" "تعليم إلاسماعيليه":مدرسة 24 أكتوبر خالية من"السحائى"
أكد المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن الطفلة المتوفية سارة أيمن درديرى ليست بالصف الأول الاعدادى ولكنها برياض الأطفال "kg 2 "التابعه لمدرسة 24 أكتوبر بمدينة الاسماعيلية ولا يوجد لها أشقاء بالمدرسة ولم تظهر عليها اى أعراض لمرض الالتهاب السحائى وكانت حالتها جيدة يوم الخميس حسب رواية "مدير المدرسة " وأصيبت بارتفاع مفاجئ فى درجة الحرارة داخل منزلها يوم السبت وبعد نقلها إلى المستشفى توفيت صباح الاثنين وفقا لوالدها.

وأشار سرور إلى عدم وجود أى اصابات بالمرض فى مدرسة "سارة " والتي تواصل استقبال التلاميذ الأحد المقبل بعد انتهاء الإنتخابات البرلمانية .

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