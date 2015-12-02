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بالصور.. قبيلة الدواغرة تستنفر أفرادها للمشاركة فى جولة الإعادة ببئر العبد

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بالصور.. قبيلة الدواغرة تستنفر أفرادها للمشاركة فى جولة الإعادة ببئر العبد بالصور.. قبيلة الدواغرة تستنفر أفرادها للمشاركة فى جولة الإعادة ببئر العبد
أكد رموز من قبيلة الدواغرة ذات الكتلة الصوتية الأكبر فى شمال سيناء، استنفار أفرادها للمشاركة بجولة انتخابات الإعادة الجارية اليوم على مقعد برلمانى واحد بدائرة بئر العبد.

وحشدت القبيلة المقيدين فى الجداول الانتخابية من الرجال والسيدات الذين يصلون تباعا للجان الكائنة فى مناطق شرق مدينة بئر العبد ومحيطها.

وأعلنت مصادر مسئولة بغرفة عمليات شمال سيناء أن نسبة الإقبال على التصويت بلجان الإعادة بالانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء فى اليوم الأول بلغت 19%، حيث أدلى 30 ألفا و24 ناخبًا بأصواتهم فى الانتخابات. ووصلت نسبة التصويت بالدائرة الأولى بالعريش إلى 15.53% حيث أدلى 16 ألفا و446 ناخبا بأصواتهم بلجان العريش، وفى الدائرة الثالثة ببئر العبد ورمانة بلغت نسبة التصويت 26.14% حيث أدلى 13 ألفا و578 ناخبا بأصواتهم بلجان بئر العبد ورمانة.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتان من الـ4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش" المخصص لها مقعدان و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 آلاف ناخب و63 ألفا و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء. ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة- بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى- بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء". وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا". ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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