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بالصور.. دورة تدريبية بجامعة قناة السويس حول كيفية الحفاظ على المناعة

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بالصور.. دورة تدريبية بجامعة قناة السويس حول كيفية الحفاظ على المناعة بالصور.. دورة تدريبية بجامعة قناة السويس حول كيفية الحفاظ على المناعة
نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون البيئة بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ دورة تدريبية بعنوان "علاقة التغذية بالمناعة"، وذلك فى إطار دور إدارة تدريب أفراد المجتمع فى إفادة المجتمع بتنظيم دورات للخريجين الجدد والإداريين، وحاضر فى دورة اليوم الدكتور محمد يوسف الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية.

اليوم السابع -12 -2015

وناقش الدكتور محمد يوسف مع المتدربين مفهوم جهاز المناعة بأنه منظومة من العمليات الحيوية التى تقوم بها أعضاء وخلايا وجسيمات داخل أجسام الكائنات الحية بغرض حمايتها من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية والجسيمات الغريبة، وأن هذه المنظومة الحيوية تقوم بالتعرف على مسببات للمرض، مثل الميكروبات أو فيروسات وتحييدها أو إبادتها، ويميز جهاز المناعة السليم خلايا الجسم السليمة وأنسجته الحيوية وبين كائنات غريبة عنه تسبب المرض، كما ناقشت الدورة علاقة الأغذية بالمناعة وكيف يمكن اختيار الأغذية التى تقوى من جهاز المناعة وترفع من كفاءة الجهاز المناعى، وأوضحت الدورة أيضا نمط الحياة الغذائى والذى يكفل صحة جية للإنسان.

اليوم السابع -12 -2015

وحضر الدورة 30 متدربا من مختلف إدارات الجامعة من إدارة الإحصاء المركزية، والطب البيطرى، ورعاية العاملين، وخدمة المواطنين، وإدارة العلاوات التسويات، ومديرية الضرائب العقارية.

اليوم السابع -12 -2015
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