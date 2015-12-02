منظم معسكر الزمالك لـ في الجول: حل أزمة التأشيرات.. وننتظر رد النادي على مكان الإقامة

كشف محمود حسام مسؤول شركة "مودرن انترناشيونال سبورت" للتسويق الرياضي ومنظم معسكر الزمالك في الإمارات عن انتهاء أزمة استخراج تأشيرات دخول لاعبي الفريق الأبيض إلى دبي.

ويدخل الزمالك معسكره خلال الفترة من 5 ديسمبر الجاري حتى يوم 12 من نفس الشهر.

ويلعب الزمالك خلال المعسكر مباراتين وديتين.

وكان منظم معسكر الزمالك قد كشف أمس لـFilGoal.com عن وجود أزمة في استخراج التأشيرات، لأن الإجازة الرسمية هناك ممتدة حتى يوم الأحد المقبل. ( اقرأ تصريحاته )

وقال حسام لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "تم استخراج تأشيرات دخول الإمارات لكل لاعبي الزمالك، والسفر في موعده".

وتابع "يفاضل الآن إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك بين إقامة المعسكر في دبي أو في رأس الخيمة".

وواصل متما "سيتدرب الفريق على ملعب الشعب الإماراتي في حال الإقامة في دبي. وملعب فريق الإمارات في حال الانتقال لرأس الخيمة".

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