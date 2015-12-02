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الأهلي: متعب يعيش مرحلة 10 دقائق = مباراة

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الأهلي: متعب يعيش مرحلة 10 دقائق = مباراة الأهلي: متعب يعيش مرحلة 10 دقائق = مباراة

أشاد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي بالتزام عماد متعب مهاجم الفريق رغم جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة.

وقال زيزو عبر قناة النهار:"من الطبيعي أن يغضب متعب، لأن الجلوس بديلاً تجربة جديدة بعد أن كان هداف الأهلي ومصر على مدار 10 سنوات".

وأضاف "ولكن الأهم أن استجابة متعب رائعة، وبات يتأقلم حاليًا أن مشاركته 10 دقائق، من الممكن أن تختصر تألقه في مباراة كاملة".

وتابع "تألق متعب بعد مشاركته بديلاً يؤكد أن ذهنه حاضر، ونفسيًا جيد، ودوافعه زادت، وقاد الفريق للفوز ببطولة أفريقيا بهدف حاسم".

وأتم زيزو "متعب شبع نجومية، وشرب ثقافة الأهلي بفضل خبرته في التعامل مع المواقف الصعبة، ويعلم جيدًا أن لكل لاعب بداية ونهاية".

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