حسام غالي يحدد 4 مكاسب من معسكر دبي

أكد حسام غالي لاعب وسط الأهلي وقائد الفريق أن المعسكر المغلق في دبي له أربع فوائد قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز منتصف الشهر الجاري.

وأوضح غالي "في البداية، اللاعبون كانوا في حاجة للراحة السلبية للتحرر من الضغط النفسي، نتيجة خوض عدة مباريات هامة في فترة قصيرة، إضافة لتلاحم المواسم".

وأضاف عبر قناة ناديه "لقد لعبنا مباراتين أمام الزمالك في نهائي الكأس والسوبر، وبينهما مباراة أورلاندو في نصف نهائي الكونفدرالية".

وقال قائد الأهلي:"المعسكر فرصة جيدة لعمل إعداد للموسم الجديد، ويساعد بيسيرو على التعرف جيدًا على قدرات اللاعبين، وزيادة التجانس بين اللاعبين الجدد والقدامى".

وأشار غالي إلى أن بداية الأهلي في الدوري هذا الموسم جيدة، مؤكدًا أن حصد 9 نقاط من 4 مباريات ليس سيئًا، والأهم تفادي إهدار مزيد من النقاط مثل الموسم الماضي.