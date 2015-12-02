حوار في الجول - نجم سلة الأهلي يتدث عن الرحيل والمونديال والزمالك والثلاثية

يراهن إبراهيم الجمال نجم فريق السلة بالنادي الأهلي على الفوز بثلاثية دوري المرتبط والكأس والسوبر بالرغم من رحيل عدد كبير من العناصر المؤثرة عن تشكيلة الفريق.

وتحدث الجمال لـ FilGoal.com عن المنافسة في البطولات والصراع مع الزمالك والإحتراف وكأس العالم ورحيل اللاعبين الكبار عن الفريق..

وكل ما يلي على لسان اللاعب في حوار حصري..

"الفريق يمر بمرحلة تجديد دماء بعد رحيل أكثر من لاعب لكن ذلك لم يؤثر كثيرا علينا ونجحنا في الفوز بكل مبارياتنا في الدور الأول بما في ذلك مباراة سبورتنج بطل الدوري في ملعبه.. ولن نتنازل عن الثلاثية" .

"لقب الدوري مهم جدا بالنسبة لنا وننافس مع أكثر من فريق على اللقب وعلينا ضغوط كبيرة خلال الدور الثاني وقادرون على صناعة المستحيل بعد رحيل القدامى".

"مواجهة الزمالك تعتبر بطولة في حد ذاتها والفوز بها مهم لأي فريق يسعى لكسب ثقة جماهيره والإستمرار في التقدم نحو اللقب".

فرص الرحيل

"هذا الموسم هو الأخير في عقدي وأملك عروض من أندية كبيرة ولكنني أرفض مناقشتها احتراما لعلاقتي بالنادي الأهلي الذي أتمنى أن أستمر بين صفوفه رغم العروض المغرية وحياة الإحتراف التي نعيشها.. وبالتأكيد أتمنى أن أحصل على فرصة إحتراف مناسبة تؤمن لي مستقبلي".

"غياب الجمهور يفقد الفريق ما لا يقل عن 50 % من قوته.. كنا نكسب بفارق يصل الى 20 نقطة في حضوره ولكن الآن لا نعرف سبب استبعاده وهو ما يجعل الفريق عرضة للخسارة من أي منافس".

حلم المونديال

"أحلم أن أقود المنتخب في كأس العالم 2018 كما شاركت معه في مونديال إسبانيا 2014 وحصلت على لقب أفضل لاعب مصري في منافسات البطولة".