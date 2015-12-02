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"اهزم يأسك وحقق حلمك".. ورشة عمل للتنمية البشرية فى جامعة أسوان

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"اهزم يأسك وحقق حلمك".. ورشة عمل للتنمية البشرية فى جامعة أسوان "اهزم يأسك وحقق حلمك".. ورشة عمل للتنمية البشرية فى جامعة أسوان
عقدت جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للتنمية البشرية بعنوان "اهزم يأسك وحقق حلمك"، تحت رعاية الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة، والدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

افتتح الندوة الدكتور عبد القادر محمد، وأكد أن طاقات الشباب هائلة ولا يقدر قيمتها إلا أنفسهم، مشيراً إلى أن الطالب بيده تحقيق أهدافه وطموحاته ولا يترك اليأس أو الإحباط يتسلل إلى شخصيته، كما أن الإنسان لديه قوة وطاقة هائلة داخله لا تخرج إلا وقت الأزمات.

وتحدثت الدكتورة مروة مشهور، مدربة التنمية البشرية، حول أهمية عنصر الشباب بالمجتمع، قائلة، "تعد ظاهرتا الاغتراب واليأس منتشرتان مؤخراً بنسبة عالية لدى الشباب، بجانب ارتفاع معدلات الانتحار"، مشيرة إلى أنهم يسعون للعمل على غرس روح الأمل لدى الطلاب، والعمل على تحقيق ذاتهم.

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