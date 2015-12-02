مشادات بين مندوبى مرشحيى الإعادة فى العاشر بسبب توجيه الناخبين

اشتدت حدة المنافسة على المقعد الفردى فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالعاشر من رمضان، حيث شهدت لجنتا 48 و55 بمدرستى عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، مشادات بين مندوبى مرشحيى الإعادة، أحمد الخطيب رقم 1 رمز الحصان، ومرشح حزب الوفد رقم 2 رمز النخلة، بسبب توجيه الناخبين أمام اللجان .

وتردد بين المندوبين قيام مندوبى أحد المرشحين بتأجير منزل تابع لأحد أعضاء حملته لتوجيه الناخبين داخله مع انتشار شائعة انتشار المال السياسى أمام اللجان الانتخابية، وخاصة أمام لجان الـ48، والـ55، والـ14 بالكيرهاوس، وهذه اللجان فى أكثر المناطق شعبية فى العاشر، ما تسبب فى حدوث كثير من المشادات، وإبلاغ قوات الأمن والجيش المنوط بها تأمين اللجان دون ضبط لأحد المحرضين للناخبين .

كانت الشرطة النسائية فى لجنة مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة قامت بتفتيش حقائب السيدات، وقام بعض شباب القوات المسلحة الذين يؤمنون اللجان بمساعدة المسنين، وتوفير كراسى متحركة، وتوصيلهم حتى أبواب اللجان الانتخابية.

وفى مقر اللجنة رقم 5 بمدرسة السادات الثانوية، تحرك القاضى للصلاة، وهو ما تسبب فى توجيه بعض الموظفات داخل اللجنة السيدات لمصلحة أحد المرشحين، ما دفع مندوبى المرشح المنافس لإثبات الواقعة، لكن السيدة أخفت الورقة التى تم كتابة اسم المرشح عليها .

وهناك 6 مقرات رئيسية فى مدينة العاشر تضم 43 لجنة، هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، ومدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55 أغلقت على نسبة مشاركة لا تتجاوز 5%.

يذكر أنه بفوز كل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس، وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم يتنافس 68 مرشحا فى جولة الإعادة بالشرقية لحصد 34 مقعدا.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم "مقعدين"، ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين"، ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين" ودائرة العاشر من رمضان مقعد واحد .

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".