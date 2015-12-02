بالصور.. نرصد أبرز مشاهد الانتخابات بالعاشر من رمضان

رصد "اليوم السابع" بعض المشاهد المتعلقة بالعملية الانتخابية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية فى العاشر من رمضان بين المرشحين أحمد الخطيب، رقم 1، رمز الحصان، ومرشح حزب الوفد، رقم 2، رمز النخلة، حيث شهدت إقبالًا مكثفًا للسيدات والمسنين.

وقامت الشرطة النسائية فى لجنة مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة بتفتيش حقائب السيدات، كما قام بعض شباب القوات المسلحة التى تؤمن اللجان بمساعدة المسنين، وتوفير كراسى متحركة، وتوصيلهم حتى أبواب اللجان الانتخابية.

وفى مقر اللجنة رقم 5 بمدرسة السادات الثانوية، تحرك القاضى للصلاة وهو ما تسبب فى توجيه بعض الموظفات داخل اللجنة بتوجيه السيدات لمصلحة أحد المرشحين مما دفع مندوبى المرشح المنافس لإثبات الواقعة، لكن السيدة أخفت الورقة التى تمت كتابة اسم المرشح عليها.

وهناك 6 مقرات رئيسية فى مدينة العاشر تضم 43 لجنة، هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، ومدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55 على نسبة مشاركة لا تتجاوز 5%.

كانت أغلقت 43 لجنة انتخابية بالدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وسط إقبال متوسط فى 6 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، ومدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55 على نسبة مشاركة لا تتجاوز 5%.

يذكر أنه بفوز كل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبو كبير، ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس، وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم يتنافس 68 مرشحا فى جولة الإعادة بالشرقية لحصد 34 مقعدا.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدان" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبو كبير "مقعدان" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدان" ودائرة ديرب نجم "مقعدان" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبو حماد "مقعدان" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدان" ودائرة العاشر من رمضان مقعد واحد.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا- بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات- ليستمر الصراع فى 100 دائرة –بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى- بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبان"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".



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