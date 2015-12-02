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بالصور.. تكريم 157 من طلاب ومعلمى مدرسة لغات ببنى سويف

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بالصور.. تكريم 157 من طلاب ومعلمى مدرسة لغات ببنى سويف بالصور.. تكريم 157 من طلاب ومعلمى مدرسة لغات ببنى سويف
كرم نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف 157 من طلاب ومعلمى مدرسة التوفيق الخاصة للغات، وذلك خلال حضوره اليوم يرافقه فاضل محمد فاضل مدير إدارة التعليم الخاص، ومعتز حسن مدير إدارة بنى سويف التعليمية، حفل تكريم نظمته المدرسة للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضى، وكذلك المشاركين فى الحفل السنوى لأعياد الطفولة من الطلاب والمعلمين.

وأكد وكيل الوزارة فى كلمته أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة المدرسية، لتحفيزهم على التفوق والتميز مطالباً بممارسة جميع الأنشطة جنباً إلى جنب مع المواد العلمية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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