أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الوادى الجديد يشارك فى مهرجان "الرياضة والسياحة للجميع"

Google+ Print
محافظ الوادى الجديد يشارك فى مهرجان "الرياضة والسياحة للجميع" محافظ الوادى الجديد يشارك فى مهرجان "الرياضة والسياحة للجميع"
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد اليوم مهرجانًا للمشى تحت شعار "الرياضة والسياحة للجميع"، بمشاركة عدد من التنفيذيين وطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية، وبعض السائحين وذلك من أمام مديرية الزراعة وصولاً إلى معبد هيبس بمركز الخارجة.

وتم تكريم عدد من المشاركين والمنظمين للمهرجان ومسئولى اللجان الرياضية بالمصالح الحكومية ومنحهم شهادات تقدير وتم منح كأس المهرجان لمديرية التربية والتعليم لمشاركتها المتميزة بالمهرجان

ووجه اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى، محافظ الوادى الجديد الشكر للمشاركين وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب، وأوضح عشماوى خلال كلمته فى بهو المعبد أن ستظل عامرة بشبابها الذين يمثلون الحلم فى مستقبل أفضل، مؤكدًا عدم قدرة الإرهاب على مواجهة روح هؤلاء الشباب وطموحهم لمستقبل أفضل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»