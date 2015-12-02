محافظ الوادى الجديد يشارك فى مهرجان "الرياضة والسياحة للجميع"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد اليوم مهرجانًا للمشى تحت شعار "الرياضة والسياحة للجميع"، بمشاركة عدد من التنفيذيين وطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية، وبعض السائحين وذلك من أمام مديرية الزراعة وصولاً إلى معبد هيبس بمركز الخارجة.

وتم تكريم عدد من المشاركين والمنظمين للمهرجان ومسئولى اللجان الرياضية بالمصالح الحكومية ومنحهم شهادات تقدير وتم منح كأس المهرجان لمديرية التربية والتعليم لمشاركتها المتميزة بالمهرجان

ووجه اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى، محافظ الوادى الجديد الشكر للمشاركين وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب، وأوضح عشماوى خلال كلمته فى بهو المعبد أن مصر ستظل عامرة بشبابها الذين يمثلون الحلم فى مستقبل أفضل، مؤكدًا عدم قدرة الإرهاب على مواجهة روح هؤلاء الشباب وطموحهم لمستقبل أفضل.

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