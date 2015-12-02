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طائرات روسية تزود الأكراد فى حلب السورية بأطنان من الاسلحة والذخائر

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طائرات روسية تزود الأكراد فى حلب السورية بأطنان من الاسلحة والذخائر طائرات روسية تزود الأكراد فى حلب السورية بأطنان من الاسلحة والذخائر
قالت لجان التنسيق المحلية فى سورية اليوم الأربعاء إن طائرات شحن روسية ألقت بواسطة المظلات حوالى خمسة أطنان من الأسلحة الخفيفة والذخائر لوحدات الحماية الكردية فى حى الشيخ مقصود بحلب شمال سورية .

وأضافت لجان التنسيق، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، أن "عملية الإنزال تمت حوالى الساعة الثالثة فجر أمس الثلاثاء " .

تجدر الإشارة إلى أن مواجهات تجرى منذ عدة أيام بين القوات الكردية - التى تتلقى دعما من نظام الرئيس بشار الاسد و من وزارة الدفاع الامريكية - فى الشيخ مقصود ولواء أحرار سورية وبعض القوى الاخرى .

وتأتى عملية إنزال الأسلحة عقب إسقاط تركيا للطائرة الروسية التى اخترقت الأجواء التركية، ومن المعروف أن القوات الكردية فى شمال سورية تتلقى أيضاً مساعدات عسكرية من مسعود البرزانى فى كردستان العراق .
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