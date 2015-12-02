مرشح يعرض شراء أصوات الناخبين بـ 100 جنيه في بولاق أبو العلا

لجأ مرشح في دائرة بولاق أبو العلا إلى استخدام الرشاوى الانتخابية من اجل حشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في منتصف اليوم الثاني لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية 2015.

وحسبما أكد مراسنا قام المرشح محمد حمودة، المرشح المستقل في دائرة بولاق أبو العلا، بعرض 100 جنيه للناخب مقابل الإدلاء بصوته لصالحه في الانتخابات.

وانطلقت، الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تنتهي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

وتشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم

المراسل : عمر شوقي