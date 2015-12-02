8 نصائح للتوفير في "السوبرماركت"

يتفاجأ كثيرون بالفاتورة الباهظة، بعد تفريغ عربة التسوّق، في "السوبرماركت"! ولتفادي تكرار هذا الموقف، "سيدتي. نت" يقدم بعض النصائح للتوفير، وخفض قيمة الفاتورة:

1. لا تذهبي للتسوق إلا عند الضرورة، وتفادي أن تكوني جائعة كي لا تشتري كمية كبيرة من الأطعمة لست بحاجة إليها!

2. ضعي لائحة بالمشتريات التي تحتاجينها والتزمي بها، مع تحديد الأولويات وتدوينها على ورقة؛ تفادياً لشراء الأغراض غير الهامّة.

3. اشتري من الجمعيات التعاونية، نظراً لانخفاض تكلفة منتجاتها بالمقارنة بالسلع عينها المتوفرة في "السوبرماركت".

4. استبدلي السلّة بعربة التسوق الكبيرة، إن أمكن ذلك.

5. تأكدي من تاريخ صلاحية المنتجات قبل الشراء، فمعظمها يكون قد قارب على الانتهاء.

6. اشتري المنتجات المدرجة ضمن لائحة العروضات والحسومات.

7. قاومي الإعلانات الترويجية المغرية التي تحفّز على شراء منتجات قد لا تكونين بحاجة إليها.

8. راجعي الفاتورة قبل مغادرة "السوبرماركت"، مع التدقيق في الأغراض وأسعارها، إذ يغفل العامل أحياناً عن وضع أحد الأغراض في الأكياس، أو ربما يحدث خطأ عند تسعير المشتريات.