رسميا.. جاري نيفيل مديرا فينا لفالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني رسمياً عن تعيين جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق مديراً فنياً للخفافيش حتى نهاية الموسم الجاري.

واتجه الدولي الإنجليزي السابق إلى مجال تحليل كرة القدم لقنوات سكاي سبورتس العالمية بعد اعتزال اللعب.

وكان اللوس تشي قد أعلن عن قبول استقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو عقب الخسارة 0-1 على يد إشبيلية في المباراة الأخيرة في الليجا الإسبانية.

ومن المقرر أن يبدأ صاحب الـ 40 عاماً مسيرته على ملعبه وبين أنصاره عندما يستضيف فالنسيا نظيره برشلونة على ملعب المستايا مطلع الأسبوع المقبل.