ضبط نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بآحدى المحلات بسوهاج‎

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، اخطارًا من الملازم أول وائل شبانة رئيس نقطة شرطة كوم بدار التابعة لمركز المنشاة بالإشتراك مع مكتب تموين الزوك الغربية من ضبط “ثروت ش خ” 43 سنة صاحب محل بقالة ويقيم بناحية الشيخ علام – دائرة المركز وبحيازته، ” شيبسي – سمنة – لانشون – ألبان – مكرونة – سكر” بإجمالي 500 كجم جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحه للإستهلاك الآدمي، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ونفى علمه بكونها منتهية الصلاحية،

وبالفحص تبين أن المذكور يقوم بتجميع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية للإستفادة من فرق الأسعار، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 14330 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.