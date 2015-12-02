ضبط «13» قضية تموينية خلال حملة بسوهاج‎

تمكن ضباط مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير المباحث وبإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من شن حملة تموينية مكبرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط «13» قضية تموينية بيانها كالتالـي «أ.س.ش» 25 سنة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارته مخزن سلع غذائية بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط عدد “3000″ كيس ملح طعام و طن منظف سائل و«1416» زجاجة كلورينو مبيض و«768» عبوة زهرة سائلة و«1140»عبوة منظف سائل موفو و«2400» زجاجة زيت طعام و«5280» كيس بريل مختلف و«40» علبة سمن الهانم و«5000» عبوة شاي العروسة والعلمين بإجمالي مضبوطات 6 طن تقريباً ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.



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