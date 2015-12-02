بالصور.. منطقة أبوصقل بالعريش تسجل الأكثر حضورا فى ثانى أيام الانتخابات

سجلت منطقة أبو صقل بالعريش حضورا لافتا فى انتخابات الإعادة بشمال سيناء، ورصد "اليوم السابع" تدافع الأهالى أمام اللجنة للوصول للصناديق والإدلاء بأصواتهم.

وتجمع على الحاجز الأمنى المحيط باللجان الانتخابية، العديد من الأهالى بمن فيهم رموز المنطقة الذين قدموا القهوة العربية للناخبين، مؤكدين أنهم لا يوجهون ناخبين ويحيون من يشارك فى الانتخابات من بينهم ومن هو خارج منطقتهم ومقيدا باللجنة الكائنة فى حيهم .

كما رصدت "اليوم السابع" وجود عدة مجموعات من الشباب الذين يجلسون خلف أجهزة لاب توب ويستخرجون للناخبين بياناتهم .

وأعلنت مصادر مسئولة بغرفة عمليات شمال سيناء، أن نسبة الإقبال على التصويت بلجان الإعادة بالانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، فى اليوم الأول بلغت 19%، حيث أدلى 30 ألفا و24 ناخبًا بأصواتهم فى الانتخابات، ووصلت نسبة التصويت بالدائرة الأولى بالعريش، إلى 15.53% حيث أدلى 16 ألفا و446 ناخبا بأصواتهم بلجان العريش، وفى الدائرة الثالثة ببئر العبد ورمانه بلغت نسبة التصويت 26.14% حيث أدلى 13 ألفا و578 ناخبًا بأصواتهم بلجان بئر العبد ورمانة.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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