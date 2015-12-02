بالصور..مدير أمن مطروح يقود حملة مرورية ويتفقد عمل إدارة المرور

تفقد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إدارة المرور بمنطقة الكيلو 7، وقام بمتابعة انضباط سير العمل بوحدة التراخيص، والتنبيه بضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز خدماتهم.

كما أشرف على الحملة المرورية اليومية، بمدينة مرسى مطروح، برئاسة مدير إدارة مرور مطروح وعدد من قيادات المديرية.

واستهدفت الحملة، التأكيد على قائدى سيارات الأجرة بتشغيل العدادات وربط الأحزمة، وأسفرت عن ضبط 372 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفورى فى 72 مخالفة بدفع غرامة فورية بإجمالى مبلغ 7 آلاف و150 جنيها.



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