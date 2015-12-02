رئيس محكمة جنوب سيناء ورئيس مدينة دهب يتفقدان لجان الانتخابات بشرم الشيخ

تفقد المستشار راضى القصاص، رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة، لجنة جيل أكتوبر بحى النور، بمدينة شرم الشيخ، للاطمئنان على جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية.

وقال "القصاص" فى تصريحات صحفية، إن غرفة عمليات محكمة جنوب سيناء لم تتلق حتى الآن أية شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، أو بوجود عقبات تواجه إدارة القضاة المشرفين على الانتخابات المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية فى دوائر المحافظة الثلاث، وأن العمل منتظم فى كافة لجان الاقتراع حيث توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم بكل دقة ونظام، ودعا جموع الأهالى للمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية.

كما قام اللواء عماد علوان، رئيس مدينة دهب، واللواء محسن المحلاوى، والوفد الأمنى المرافق له، نائباً عن قائد الجيش الثالث الميدانى، بتفقد اللجان الانتخابية بالمدينة، والأوضاع الأمنية، وانتظام نسب الحضور والتى بلغت حتى الآن 20%. كما قام بالتفتيش على احتياطى خفيف الحركة ووجه الشكر والثناء لقوات الشرطة المدنية والقوات المسلحة للتأمين المتميز داخل وخارج مقار اللجان الانتخابية، والتجهيزات الإدارية للجان الانتخابية، وقدم الشكر لرئيس المدينة.

فيما شهدت اللجان الانتخابية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على صناديق الاقتراع بعد خروجهم من العمل للإدلاء بصوتهم.

وحثت أمينة حسين، إحدى الناخبات، من أمام لجنة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء، أهالى جنوب سيناء على النزول للمشاركة الإيجابية فى انتخابات جولة الإعادة قائلة: "يا جماعة اعملوا معروف وانزلوا علشان تحموا بلدكم، وربنا يحمى مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها وتحيا مصر.. تحيا مصر".

وتوافد الناخبون على اللجان الانتخابية فى الدائرة الثالثة التى تضم رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، وتجمع الأهالى وكبار السن أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم وأكدوا دور الشباب فى المشاركة الانتخابية واختيار المرشح الذى يمثلهم فى البرلمان.

وقال حسين موسى: "أنا وأسرتى جئنا من رأس سدر إلى مدنية أبورديس حتى نشارك فى الانتخابات البرلمانية واختيار المرشح الذى يخدم أبناء الدائرة وإنجاح الدولة".

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