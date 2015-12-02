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«العليا للانتخابات» : عدد المصوتين في الخارج تعدى 17 ألف و500 ناخبًا

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«العليا للانتخابات» : عدد المصوتين في الخارج تعدى 17 ألف و500 ناخبًا «العليا للانتخابات» : عدد المصوتين في الخارج تعدى 17 ألف و500 ناخبًا

المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات

قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد الناخبين في الخارج تعدى 17 ألف  500 ناخبًا، خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، وإنه ولم يتم تحديد الدول الأعلى تصويتًا للمصريين في الخارج.

وأضاف مروان، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن هناك تعليمات واضحة لرؤساء اللجان أن الناخب يستطيع التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية صلاحيتها، وكذلك غلق الصناديق في حالة عدم وجود ناخبين في محيط اللجنة.

مؤكدًا أنه لم تحدث أي مشكلة تتعلق بغلق الصناديق وفتحها في اليوم الثاني لجولة الإعادة.

 

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