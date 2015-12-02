المستشار ناجي شحاته يتلقي تهديدات بالاغتيال من مجهولين

قال المستشار محمد ناجي شحاته رئيس اللجنة العامة بالمرج، إنه تلقى تلقى تهديدات بالاغتيال من مجهولين كرد على الأحكام القضائية التي أقررتها، مما دعا اللجنة العليا للانتخابات بالسعي لاستبدالي.

وأضاف “شحاته” في مداخلة هاتفية مع فضائية “الحياة” : “اتهم التيارات المتشددة بتهمة الغباء السياسي، فهم اعتقدوا أن العمليات الإرهابية ستثني القضاة عن عملهم”.

وأكد المستشار أن تلك التهديدات لن تثني قضاة مصر عن القيام بدورهم، وان قضاء مصر سيظل شامخًا.

وانطلقت، الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تنتهي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم.