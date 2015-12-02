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حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية لشراء الهيروين بالجمالية

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حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية لشراء الهيروين بالجمالية حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية لشراء الهيروين بالجمالية
أمر مصطفى أكرم، وكيل أول نيابة الجمالية، بإشراف المستشار حازم عبد الشكور، رئيس النيابة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بـ50 ألف جنيه وبيعها بالصاغة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ضبط المتهمة أثناء محاولتها بيع كمية من المشغولات الذهبية بأحد محلات الصاغة بمنطقة الجمالية دون فاتورة شراء وبسعر بخس، حيث تم إلقاء القبض عليها وتحرر محضر بالواقعة.

واعترفت المتهمة أمام النيابة بقيامها بسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة بمنطقة الأميرية عن طريق مفتاح مصطنع، وقررت بيعها بالصاغة لشراء جوهر الهيروين، وبررت ذلك بأنها مدمنة هيروين ولا تستطيع الحصول عليه لغلو ثمنه وعدم قدرتها على الشراء، ففكرت فى السرقة من أجل الحصول على الكيف، فأصدرت النيابة قرارها السابق، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب الشقة للاستماع لأقواله وتسلميه المشغولات الذهبية.

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مصر 365