"المرور": ضبط 4 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق السريعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين، مدير المرور، من ضبط 4503 مخالفات مرورية أعلى الطرق السريعة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها، وتسير بسرعات جنونية، وتتسبب فى حوادث مرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم التقاط تلك المخالفات أعلى طريق إسكندرية الصحراوى والدائرى والمحور والكريمات والواحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.
وتم التقاط تلك المخالفات أعلى طريق إسكندرية الصحراوى والدائرى والمحور والكريمات والواحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.
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