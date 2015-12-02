أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"المرور": ضبط 4 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق السريعة

Google+ Print
"المرور": ضبط 4 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق السريعة "المرور": ضبط 4 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق السريعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين، مدير المرور، من ضبط 4503 مخالفات مرورية أعلى الطرق السريعة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها، وتسير بسرعات جنونية، وتتسبب فى مرورية.

وتم التقاط تلك المخالفات أعلى طريق إسكندرية الصحراوى والدائرى والمحور والكريمات والواحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟