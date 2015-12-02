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النيابة تأمر بضبط طرفى مشاجرة السلام وتصرح بدفن جثة الطفل

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النيابة تأمر بضبط طرفى مشاجرة السلام وتصرح بدفن جثة الطفل النيابة تأمر بضبط طرفى مشاجرة السلام وتصرح بدفن جثة الطفل
أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار أحمد دبوس، بسرعة ضبط وإحضار طرفى مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين عائلتين من الصعيد بالسلام، كما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفل المتوفى والتصريح بدفنه وسماع أقوال المصابين.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استقل عامل "توك توك" بالسلام، ونشبت مشادة كلامية بينه وبين السائق تطورت إلى تشابك بالأيدى، واستعان كل منهما بعائلته التى أحضرت الأسلحة النارية، وتبادلوا إطلاق النار لمدة 4 ساعات، وأسفر ذلك عن مقتل "عبد الرحمن" طفل يبلغ من العمر 13 عاما بطلق نارى، كما أصيب 3 آخرون بطلقات نارية وحالتهم خطرة.


>- مقتل طفل وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بسبب توك توك بالسلام

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مصر 365