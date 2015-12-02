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أهالى المقطم لوزير التموين: "أنت أنضف واحد مسك الوزارة.. ربنا يبارك فيك"

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أهالى المقطم لوزير التموين: "أنت أنضف واحد مسك الوزارة.. ربنا يبارك فيك" أهالى المقطم لوزير التموين: "أنت أنضف واحد مسك الوزارة.. ربنا يبارك فيك"
أشاد عدد من أهالى حى المقطم بمنطقة صبحى حسين والـ70 فدان بأداء الدكتور خالد حنفى وزير فور وصوله للمنطقة، لافتتاح منفذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية المدعمة، حيث هتف عدد كبير منهم للوزير، وطلبوا مصافحته وشكروه على المجهود المبذول وقالوا له: "أنت أنضف واحد مسك الوزارة.. ربنا يبارك فيك".

وكان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والدكتور جلال مصطفى السعيد قد افتتحا منفذين لبيع السلع الغذائية المدعمة بالخليفة والمقطم.


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