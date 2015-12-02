أهالى المقطم لوزير التموين: "أنت أنضف واحد مسك الوزارة.. ربنا يبارك فيك"

أشاد عدد من أهالى حى المقطم بمنطقة صبحى حسين والـ70 فدان بأداء الدكتور خالد حنفى وزير التموين فور وصوله للمنطقة، لافتتاح منفذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية المدعمة، حيث هتف عدد كبير منهم للوزير، وطلبوا مصافحته وشكروه على المجهود المبذول وقالوا له: "أنت أنضف واحد مسك الوزارة.. ربنا يبارك فيك".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "التموين": طرح لحوم برازيلية بسعر 34 جنيها للكيلو بالمجمعات
>
وكان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والدكتور جلال مصطفى السعيد قد افتتحا منفذين لبيع السلع الغذائية المدعمة بالخليفة والمقطم.
>- "التموين": طرح لحوم برازيلية بسعر 34 جنيها للكيلو بالمجمعات
>