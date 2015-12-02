"محامى الخلع".. قفز من شرفة منزل موكلته عقب ضبطه على سريرها بالإسكندرية

قفز محام من شرفة غرفة نوم موكلته، بعد استيقاظ نجلها وخوفه من افتضاح أمره معها، مما أدى إلى اصابته بكسور.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الدخيلة بسقوط شخص من أعلى البلوك رقم 21 مساكن طلعت مصطفى – منطقة الهانوفيل، وبالانتقال تبين سقوط "محمد.خ" 42 سنة محام مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل من شرفة شقة بالطابق الثانى بالعقار محل البلاغ، مما أدى لإصابته باشتباه كسر بالفقرات وارتجاج بالمخ وكسر بالساعدين، وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج.

وبسؤال قاطنة الشقة "فاطمة .ا"35 سنة ربة منزل، قررت أنه أثناء تواجد المذكور بصحبتها داخل غرفة نومها، فوجئت باستيقاظ نجلها "إسماعيل. م"18 سنة عامل، وخشية افتضاح أمرهما قفز المذكور من شرفة الشقة، ما أدى لإصابته، مشيرة إلى أنه وكيلاً عنها فى قضية خلع ضد زوجها "محمد . ع" 40 سنة نقاش.

أيد الواقعة شاهدا رؤية، وجارى متابعة حالة المصاب وسؤاله، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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