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إصابة 17 سجينا و5 شرطيين بينهم ضابط فى انقلاب سيارة ترحيلات بالوادى الجديد

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إصابة 17 سجينا و5 شرطيين بينهم ضابط فى انقلاب سيارة ترحيلات بالوادى الجديد إصابة 17 سجينا و5 شرطيين بينهم ضابط فى انقلاب سيارة ترحيلات بالوادى الجديد
أصيب 17 سجينا، و5 أفراد شرطة بينهم ضابط، فى حادث انقلاب سيارة لورى شرطة بالقرب من نقطة الكيلو 60 بمنطقة النقب، على طريق الخارجة - أسيوط بالوادى الجديد، نتيجة السرعة الزائدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا بانقلاب سيارة ترحيلات تقل عددا من السجناء، ما أسفر عن إصابة 17 سجينا، و5 أفراد شرطة بينهم ضابط، قبل نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام، حيث تحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق.


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