ما فوائد الميزوثيرابى فى التخسيس؟وما أضراره؟

ما هى فكرة الميزوثيرابى فى التخسيس؟ تساؤل يطرحه الكثير من القراء يوميا، ويريدون معرفة مساوئ وفوائد الميزوثيرابى كطريقة للعلاج من السمنة وتخسيس الجسم.

الميزوثيرابى كطريقة للتخسيس هو الفكرة برمتها تعتم على حقن معينة يتم حقنها عن طريق طبيب متخصص تحت الجلد بحوالى من نصف سم إلى سم كامل، وتحقن للانتشار فى الخلية الدهنية فى جسم الإنسان فتضغط هذه الخلايا كثيرا حتى يخرج منها ما تراكم فيها من دهون وبالتالى تعتمد الفكرة على إنقاص الدهون، وكميتها فى جسم الإنسان بالتالى يحدث الانخفاض فى الوزن، هذا ما أوضحه الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى.

وأشار الدكتور صابر إلى أن انخفاض حجم الجسم فى الجلسة الواحدة من الميزوثيرابى حوالى 5 سم فى الجلسة الواحدة ويقوم الطبيب بعمل الجلسة كل عدة أيام "عشرة أيام" ويجب أيضا عمل جلسات تابعه أيضا لإفراغ الجسم من الدهون مثل العلاج بالجلسات الكهربائية وجلسات اللف التنحيفى بالشمع وذلك بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى يتناسب مع العلاج بالميزوثيرابى.

والضرر الظاهر للعلاج بالميزوثيرابى هو الإصابة بنوع من العلامات على الجلد كالحساسية أو الاحمرار الشديد أو هالات سمراء فى مكان الحقن.