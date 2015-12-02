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العثور على تمساح بطول متر ونصف بغابات الصرف الصحى فى بنى سويف

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العثور على تمساح بطول متر ونصف بغابات الصرف الصحى فى بنى سويف العثور على تمساح بطول متر ونصف بغابات الصرف الصحى فى بنى سويف
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى العثور على تمساح بطول متر ونصف داخل الغابات الشجرية التابعة لصرف صحى بنى سويف.

من جانبه أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إبلاغ محافظة بنى سويف بالواقعة لمخاطبة وزارة الزراعة لوضع هذا التمساح داخل حديقة الحيوان أو تحديد كيفية التعامل معه.

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