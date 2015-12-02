وزير التموين: طرح وجبات أسماك مطهية بـ8 جنيهات.. ووجبة الجمبرى بـ10

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح وجبات أسماك ووجبات سمك مطهية بالأرز بسعر 8 جنيهات، ووجبة جمبرى بالأرز بسعر 10 جنيهات بفروع الشركة المصرية للأسماك.

ولفت إلى أن الآليات والخطط التى تنفذها وزارة التموين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى، أدت إلى خفض واستقرار أسعار السلع الغذائية ومنها تكثيف المعروض من اللحوم والدواجن والبقوليات والأرز والسكر والزيوت والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة 25% عن الأسواق وتوحيد سعر اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو وطرح الدواجن بسعر 20 جنيها للكيلو وطرح "كون وجبتك" بأسعار تتراوح من 20 إلى 30 جنيها للوجبة الواحدة وتتضمن بروتنيات ونشويات وخضر وفاكهة وتكثيف تواجد السيارت المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح 5 منافذ تم تطويرها وتحديثها تتضمن فرعين لشركة المصريين، أنه تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع لفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وجار حاليا تطوير بقية الفروع لتماثل فروع السلاسل التجارية بالقطاع الخاص حيث سيتم قريبا الانتهاء من تطوير 25 فرعا أخرى من فروع المجمعات مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب من الجنسين منذ فتح باب التقدم أمس لمشروع جمعيتى، والذى يتضمن منح الشباب قروضا سلعية تتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى فتح منافذ سلعية فى كل القرى والنجوع وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب للحد من البطالة.

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