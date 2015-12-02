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وزير سودانى: لن نقف ضد مصر فى ملف سد النهضة

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وزير سودانى: لن نقف ضد مصر فى ملف سد النهضة وزير سودانى: لن نقف ضد مصر فى ملف سد النهضة
أكد وزير التعاون الدولى السودانى كمال حسن على، أن بلاده لن تقف ضد فى ملف سد النهضة ، مشيرا الى أن التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا مهم للغاية لتحقيق التنمية فى الدول الثلاث .

وقال الوزير السودانى فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الأربعاء "إن موقف السودان ثابت إزاء ملف سد النهضة وأن المياه هى مسألة حياة وبالتالى يجب أن نتعامل مع هذا الملف بعقلانية وبالتعاون مع الدول كافة وهذا هو موقف السودان الذى يعمل من أجله" .. وأضاف أن هذا الملف هو ملف حيوى ولابد أن يحل بموضوعية بعيدا عن الإثارة الإعلامية.

من ناحية أخرى ، أشار وزير التعاون الدولى السودانى الى أنه أطلع الأمين العام للجامعة العربية ، خلال اللقاء ، على برنامج وفد المجلس القومى فى السودان ومفوضية نزع السلاح والتسليح وإعادة الدمج لتحقيق السلام والتنمية فى بلاده ، مؤكدا أهمية هذا البرنامج لاستيعاب كافة المقاتلين من الحركات المسلحة وتسريحهم واعادة دمجهم فى المجتمع من خلال اقامة مشروعات لاعانتهم على العيش وترتيب اوضاعهم فى الحياة المدنية .

وقال: "إننا شرحنا للأمين العام للجامعة العربية تفاصيل البرنامج الذى بدأ منذ العام 2005 وما حققه من نجاحات ، وما نتطلع الى تحقيقه فى كل المجالات ، خاصة نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج" ، مضيفا أن "الوفد اتفق مع الأمين العام على أن تتبنى الجامعة العربية هذا البرنامج كشريك أصيل خاصة وأن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى يساهمان مساهمة فعالة فى هذا البرنامج ".

ولفت إلى أن الأمين العام للجامعة العربية رحب بهذا البرنامج وأكد ضرورة دعمه نظرا لأهميته فى تحقيق الاستقرار والسلام ، وأنه سيخاطب الدول العربية لتبنى الجامعة العربية هذا المشروع لاستدامة السلام فى السودان، خاصة بعد انتشار الحركات المسلحة والسلاح ، كما أن هناك العديد من الدول العربية بحاجة الى هذا المشروع فى ظل المتغيرات الراهنة وانتشار السلاح والحركات المسلحة ، منبها إلى أنه فى حال عدم إدماج هؤلاء المقاتلين ستظل المشكلات فى تصاعد وستتفرع منها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والانفلات الأمنى ، معربا عن اعتقاده بأن هذا المشروع لن يكون للسودان فقط وانما الدول العربية ، لافتا إلى أن الجامعة العربية ستتبنى هذا البرنامج عبر أجهزتها المختلفة .

وردا على سؤال حول آخر تطورات الحوار الوطنى السودانى قال الوزير كمال حسن على "إننا أطلعنا الأمين العام للجامعة العربية على قضايا السودان الأخرى ومن بينها الحوار الوطنى باعتباره واحدا من آليات استدامة السلام فى السودان وقد دخلت جلسات الحوار شهرها الثانى ، ونشعر أن مستوى هذا الحوار ومخرجاته تسير فى اتجاه التوافق الكامل بين الاحزاب السودانية والحركات والشخصيات الوطنية التى تشكل عصب الحوار الوطني" .

وأشار الى أن هناك جهودا أخرى لإلحاق الحركات الأخرى بالحوار الوطنى عبر الاتفاق معها على ما يساعدها على التوافق مع السودان حول هذه الوثيقة التى نأمل أن تشكل مستقبل السودان .


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