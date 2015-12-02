داونِى بالتى كانت هى الداء..العلاج بالكافيين يخلصك من إدمان القهوة

إذا كنت من مدمنى القهوة ولا تستطيع الاستغناء عنها فى يومك، من الممكن التخلص من ذلك من خلال الكافيين .

وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن علماء النفس الآن، يعالجون الأشخاص مدمنى القهوة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعضوية، ناتجة عن محاولات فاشلة لتقليل الكافيين، والتى لها آثار انسحاب مماثلة لإدمان المخدرات كالاضطراب النفسى والعضوى، وذلك بوضع المرضى على برنامج "انخفاض الكافيين "، للحد من الآثار الانسحابية، ويتضمن البرنامج جلسات عمل وعلاج سلوكى مع تناول نسب قليلة من الكافيين .

وحسب التقرير، قال فريق من جامعة جونز هوبكنز والجامعة الأمريكية فى واشنطن، إن من الآثار الانسحابية الناتجة عن إدمان القهوة، الشعور بالقلق والعصبية واضطراب فى المعدة والتوتر وقلة النوم والصداع، وقد وجد أن العلاج المعرفى السلوكى يساعد مدمنى القهوة على تقليل تناول الكافيين بشكل كبير، حيث إنه يستخدم عادة فى علاج اضطرابات القلق.

وأشار البروفسيورLaura Juliano، فى الجامعة الأمريكية، أن نتائج الدراسات كشفت أن علاج إدمان الكافيين، قائم على استراتيجيات معرفية سلوكى والحد من الكافيين تدريجيا.

يوصى الخبراء بأن استهلاك الكافيين يوميا، لا يجب أن يتجاوز 400 ملى جرام للبالغين الأصحاء، لأن بعض الأشخاص الذين شاركوا فى الدراسة يعانون من آثار سلبية، لاستهلاكهم اليومى من الكافيين أقل من 400 ملى جرام، حيث إن الكافيين يعد دواءً آمنا نسبيا ويوفر بعض الوظائف، كالبقاء مستيقظا خلال رحلة طويلة، ويكون وسيلة وقائية من مرض باركنسون .

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