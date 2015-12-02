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حبس موظف 4 أيام لضبطه أثناء تسويد 17 بطاقة انتخابية بالشرقية

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حبس موظف 4 أيام لضبطه أثناء تسويد 17 بطاقة انتخابية بالشرقية حبس موظف 4 أيام لضبطه أثناء تسويد 17 بطاقة انتخابية بالشرقية

 

أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بلجنة  بأبو حماد، محافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه أثناء تسويد بطاقات انتخابية.
> وأمر رئيس الجنة 8 ببحطيط، بأبو حماد، محافظة الشرقية باستبعاد 17 صوتًا قام موظف بتسويدهم، حيث رصد متابعي حملة ( راقب يامصري ) المتطوعـين باللجنة رقم 8 بقرية بحطيط بدائرة أبو حماد بالشرقية ، إعادة فرز الأصوات بأحد صناديق اللجنة بمعرفة السيد المستشار رئيس اللجنة ، ومقارنتها بكشف الحضور ، ونوع القلم المستخدم في التصويت، للتأكد من أنه القلم المخصص للجنة، وذلك عقب ضبطه لموظف باللجنة يدعي محمد. ف يقوم بتسويد البطاقات لصالح أحد المرشحين.

وأسفرت عملية إعادة فرز الأصوات عن استبعاد 17 صوتًا انتخابيًا، وتم توجيه الاتهام إليه بتعطيل سير العملية الانتخابية والتصويت لصالح أحد المرشحين وتم تسليمة إلى الأجهزة الأمنية لعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
> انطلقت، الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تنتهي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب » جميع المقاعد على القوائم.

 

 

 

 

 

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