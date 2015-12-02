200 جنيه سعر الصوت الانتخابي في شبرا الخيمة شرط تصوير البطاقة الانتخابية

وصل سعر الصوت الانتخابي للناخب الواحد إلى 200 جنيه في دائرة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

و رصدت حملة ” راقب يامصري ” قيام أنصار المرشح عادل صبرى إسحاق بالاتفاق مع عدد من مندوبي المرشحين الذين فشلوا في خوض جولة الإعادة بدائرة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، على حشد الناخبين لصالحه مقابل 200 جنيه لكل صوت، حيث يتم دفع 100جنيه للناخب قبل التصويت شريطة تصوير بطاقة الاقتراع واستلام 100جنيه أخرى.

انطلقت، الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تنتهي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم.