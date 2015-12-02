أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

توقف التصويت بإحدى لجان المنوفيه بعد مشاجرة بين انصار مرشحين

Google+ Print
توقف التصويت بإحدى لجان المنوفيه بعد مشاجرة بين انصار مرشحين توقف التصويت بإحدى لجان المنوفيه بعد مشاجرة بين انصار مرشحين

أرشيفية

نشبت مشاجرة بين انصار مرشحين بمدرسة جريس الثانوية بمركز أشمون توقفت علي أثرها اللجنة رقم 201 عن التصويت نصف ساعة و تمكنت قوات التامين من السيطرة علي الموقف .

تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير امن المنوفية ، اخطارا من رئيس اللجنة رقم 201 بمدرسة الثانوية بجريس ، تفيد بنشوب مشاجرة بين انصار المرشح العميد محمود محى الدين ، وانصار المرشح فوزى عبدالصمد ، داخل اللجنة ما ادى الى حدوث حالة من الهرج داخل اللجنة .

على الفور تمكنت القوات الخاصة بالتأمين من فض المشاجرة ،واعادة الهدوء مرة اخرى ، واستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: «القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تنتهي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب » جميع المقاعد على القوائم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»