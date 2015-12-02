توقف التصويت بإحدى لجان المنوفيه بعد مشاجرة بين انصار مرشحين

نشبت مشاجرة بين انصار مرشحين بمدرسة جريس الثانوية بمركز أشمون توقفت علي أثرها اللجنة رقم 201 عن التصويت نصف ساعة و تمكنت قوات التامين من السيطرة علي الموقف .

تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير امن المنوفية ، اخطارا من رئيس اللجنة رقم 201 بمدرسة الثانوية بجريس ، تفيد بنشوب مشاجرة بين انصار المرشح العميد محمود محى الدين ، وانصار المرشح فوزى عبدالصمد ، داخل اللجنة ما ادى الى حدوث حالة من الهرج داخل اللجنة .

على الفور تمكنت القوات الخاصة بالتأمين من فض المشاجرة ،واعادة الهدوء مرة اخرى ، واستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: «القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تنتهي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم.